E45, cinque migranti nascosti in un camion: indaga la Mobile

Cinque migranti di nazionalità afgana, tre dei quali minorenni. Sono stati scoperti dalla polizia di Stato – ufficio prevenzione generale della questura di Perugia – nascosti in un camion lungo la E45: scattate le indagini da parte della squadra Mobile. Tutto è nato da una richiesta di emergenza da parte di un cittadino moldavo.

La scoperta

L’intervento all’interno di un area di servizio di Sant’Orfeto, al confine fra i comuni di Perugia e Pierantonio. I cinque, tutti in buone condizioni e ora affidati a locali comunità operanti nel settore dell’accoglienza, si trovavano sul rimorchio dell’autocarro: immediata l’identificazione della polizia scientifica. Poi il racconto delle varie fasi del viaggio che li ha condotti in Italia: la decisione risaliva ad oltre un anno fa per le difficili condizioni del Paese di origine. Il migrante che ha parlato con gli agenti ha affermato di essere giunto in Romania un mese fa e di aver conosciuto un gruppo di cittadini di varie etnie: sono loro, previo pagamento, ad avergli permesso – questa l’intenzione – di raggiungere un altro Stato nascondendosi su un camion all’insaputa del conducente.