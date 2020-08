Niente mascherine, tre giovani sanzionati a Perugia

Tre sanzioni ma nessuna criticità. Questo l’esito dell’ultimo controllo delle forze dell’ordine – polizia di Stato, carabinieri, finanza, polizia Locale e Provinciale, con loro anche personale della Protezione civile e del 118 – a Perugia per il controllo della movida.

In centro

Pochi i casi in cui è stato necessario l’intervento nell’area del centro per l’inosservanza dell’obbligo di indossare la mascherina: tre le sanzioni emesse previo ammonimento da parte degli operatori di polizia. In piazza Danti – tra le zone di maggior afflusso e passaggio dei giovani – la Prociv ha posizionato uno stand per sensibilizzare sul tema e distribuire i dispositivi di protezione individuale.