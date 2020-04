Perugia, eroina nello zaino: denuncia e sanzione

Proseguono i controlli per il contrasto della diffusione epidemiologica covid-19 nel territorio umbro. La polizia di Stato di Perugia ha denunciato due cittadini italiani di 37 e 38 anni: si tratta di un toscano ed un campano, finiti nei guai per ragioni diverse. Il primo è stato sorpreso in città nonostante il foglio di via obbligatorio dal Comune per tre anni, il secondo ha attirato l’attenzione degli agenti per il suo atteggiamento sospetto: all’interno dello zaino aveva una siringa ad ago scoperto e una dose di eroina. Per entrambi inosservanza del Dpcm sulle norme di comportamento e guai.

