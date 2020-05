Da Spello a Caserta, Eduardo torna dalla madre e poi la uccide

Si è mosso due giorni fa da Spello, dove risiede, a Caserta, per tornare dalla madre Rubina. Poi sabato mattina il delitto: la donna è stata uccisa a coltellate dal figlio Eduardo, 24 anni. È statp òui stesso a raccontare i dettagli del gesto al questore Antonio Borrelli. Il cadavere è stato ritrovato nella camera da letto dagli agenti della polizia di Stato.

Mamma e figlio

Il movente è ancora un mister, ma da quanto si apprende si sarebbe trattato di un gesto premeditato. Eduardo aveva già pianificato di uccidere la madre, che lo adorava e mostrava orgogliosa le sue foto su facebook. Sui social ci sono ancora le immagini di una gita a Napoli che i due si era concessi all’incirca un anno fa. Orgoglioso lo sguardo di lei. Apparentemente sereno quello di lui. Una famiglia non tradizionale ma apparentemente un rapporto sereno quello fra Eduardo e Rubina. Un rapporto poi diventato più teso, a quanto pare, per via dei problemi di salute della donna. Se possa essere questo il movente del delitto, lo stabiliranno gli inquirenti.