Polizia Stradale, vigili del fuoco e personale Anas in azione nella prima mattinata di lunedì lungo la E45 – direzione nord – tra Ponte San Giovanni e Collestrada a causa di uno schianto che ha coinvolto quattro veicoli. Ci sono altrettanti feriti, fortunatamente nessuno di loro in gravi condizioni. La loro giornata è proseguita in ospedale per gli accertamenti del caso.

