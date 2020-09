Perugia, ecco Negro, Murano e… Falzerano

Condividi questo articolo su

















Conferenza di Negro e Murano

Presentazione un po’ in sordina, e non solo per le limitazioni anti Covid, per i due ultimi acquisti del Perugia – Stefano Negro e Jacopo Murano – che si aggiungono a Salvatore Burrai e seguono gli addii di Falasco e Buonaiuto, oltre che di tanti ex non di proprietà. Palpabile la delusione della piazza che, a una settimana dal via, vede ancora una squadra ibrida, con tanti vecchi con le valigie in mano e pochi nuovi, i cui nomi non infiammano certo i cuori. Evidente come il mercato del Perugia sia in ritardo tanto che era serpeggiata la voce (non confermata dalla società) che si pensasse ad una richiesta per rinviare il primo turno proprio per avere più tempo a disposizione visti i ritardi provocati prima dai playout poi dal caso tamponi positivi.

Falzerano ora è negativo al Covid-19

Con una nota sul sito ufficiale, intanto, il Perugia Calcio ha comunicato che Marcello Falzerano, risultato positivo al tampone prima dell’inizio del ritiro, è guarito, a fronte di due tamponi negativi, effettuati dall’ASL, criterio necessario per tornare ad allenarsi. Il calciatore, dopo aver effettuato tutti gli accertamenti imposti dal protocollo sanitario vigente, a partire da domani sarà a disposizione di mister Fabio Caserta.