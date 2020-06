Entra in negozio e ruba birra: denunciata

È entrata di notte in un esercizio commerciale dell’hinterland perugino – zona San Martino in Campo – e ha rubato alcune casse di birra. Ma è stata tradita dal troppo rumore creato: una 32enne brasiliana è stata denunciata per furto aggravato dalla polizia di Stato.

Volante in azione

L’uomo ha riferito di aver udito il rumore di bottiglie di vetro che si urtavano e, oltrettutto, di aver visto una donna allontanarsi dal proprio negozio. Gli agenti hanno perlustrato la zona: a stretto giro la 32enne – già con precedenti per reati contro il patrimonio – è stata avvistata nascosta in una siepe a bordo strada e non è stata in grado di dare una spiegazioni sul perché fosse in quell’area. Tra l’altro la polizia ha trovato nei paraggi un’auto abbndonata con delle casse di birra, subito riconosciute dal proprietario dell’esercizio commerciale per via di un particolare nastro corrispondente. La prova finale è legata al suo cellulare, ritrovato all’interno del veicolo. Per lei è scattato il deferimento.