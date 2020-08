Perugia, fa salire in auto prostituta in via Canali: sanzionato

Un mercoledì pomeriggio di controlli tra Fontivegge e corso Garibaldi per la polizia Locale di Perugia. Sono tre le persone finite nei guai: tra loro c’è anche un minorenne sorpreso in via del Macello alla guida di uno scooter privo di patente di guida e assicurazione.

Prostituzione

Gli agenti hanno sanzionato anche un uomo che ha fatto salire a bordo del proprio veicolo una donna di etnia rom in via Canali: è stato punito per aver violato le misure contenute nell’ordinanza antiprostituzione. Infine in corso Garibaldi la polizia Locale è intervenuta nei confronti di un 30enne tunisino: stava guidando contromano. Oltretutto senza patente e documenti d’identità. A suo carico numerosi precedenti per detenzione e spaccio di stupefacenti.