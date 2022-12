Perugia, gli addobbi in Piazza Italia: polemiche per l’albero

di G.R.

Fa discutere l’albero messo dal Comune di Perugia in Piazza Italia per gli addobbi di Natale. Sui social nascono due fazioni: quella dei criticoni e chi semplicemente si oppone a loro. «Ma addobbare uno degli alberi presenti invece che metterne uno ad hoc faceva tanto schifo?» chiede sul gruppo Facebook Perugia: ieri, oggi e domani L’impiccione ironizzando poi con il giochino: «Trova l’intruso».

Le critiche

Il tema principale su cui vengono battute le tastiere di computer e telefoni è il piatto da cui vengono raccolti i soldi. «Tanto pagano i cittadini» si legge. E ancora: «Chi ci magnava?» e «Qualcuno doveva pur guadagnarci per poi godersi la legna per il suo caminetto». C’è poi chi veste i panni del critico d’arte specializzato in addobbi natalizi: «Estemporaneo. Inconcepibile. Allo sbando è dire poco» oppure «Ma non è neanche un abete».

Le risposte

«Non siamo mai contenti» sottolinea un altro utente. A evidenziare come il vecchio detto «Qualsiasi cosa fai, sbagli» sia evergreen c’è chi gli viene a supporto: «Qualche giorno fa quando si vedeva uno degli alberi esistenti addobbato con lucine tanti commenti ironici del tipo “c’hanno ‘l braccino, manco n’albero da addobba’ comprono st’anno. Famo con quel che c’è…”». Infine, la rassicuarzione arriva anche per il capitolo soldi pubblici: «Un piccolo dettaglio che a qualcuno sfugge: l’albero è stato donato alla città da Umbraflor»