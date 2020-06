Perugia, Greco addio. Salta anche il Crotone

Condividi questo articolo su

















Il rapporto fra Leandro Greco e il Perugia è destinato ad esaurirsi naturalmente al 30 giugno. Non ci sarà il prolungamento bimestrale, pure possibile secondo le norme Figc, ma perfezionabile attraverso il deposito di un accordo in federazione. Quella con la Salernitana, prima del lockdown, resterà l’ultima apparizione di Greco in biancorosso. La notizia è stata confermata da Serse Cosmi nella conferenza stampa prepartita, che si è tenuta via zoom: «Sia lui che la società non sono intenzionati a proseguire il rapporto».

Vicario si opera, c’è Fulignati. Gyomber out

Le parole del tecnico

«Sarei strafelice se la squadra replicasse lo stesso atteggiamento malgrado l’avversario sia diverso. Mi aspetto di vedere la voglia di portare a casa il risultato. Ho trovato un gruppo nuovo, che vuole dimostrare il proprio valore e che si è allenato sempre in modo positivo. Sono fiducioso per quello che ho visto, i ragazzi sanno quello che vogliono. Tutti coloro che avevano delle teorie riguardo a questo non potevano immaginare che genere di situazione avrebbero trovato. E’ stata una sosta lunghissima e i calciatori stavano benissimo. In questi casi si va non dico per tentativi, ma per esperienza. Abbiamo pensato di tenere i ragazzi in condizioni da subito per le prossime partite e penso siano competitivi sotto l’aspetto dinamico»

«Ho cinque attaccanti di statura, importanti per la categoria. Ho il dovere di scegliere a seconda di ciò che vedo. Sia chiaro: non voglio essere incensato, ma nemmeno essere preso per pazzo. Parla sempre il campo. Tutti devono essere protagonisti e lo saranno. Sono sicuro capiranno che le rotazioni sono necessarie».

«Il Crotone, per organico, è al livello del Benevento: ha fatto quello che poteva fare e ha un allenatore che non fa proclami sul gioco da mostrare ma pensa ad esprimerlo. Stroppa ha dato l’idea di come si lavora, così come c’è una società che sa scegliere i giocatori con intelligenza, è chiaro che i duelli individuali la faranno da padrone. Hanno la giocata singola, cosa che del resto abbiamo anche noi. Ora i ragazzi hanno coscienza delle loro qualità, che è la cosa migliore».

Perugia-Crotone, i convocati

Perugia

Albertoni, Fulignati; Angella, Benzar, Di Chiara, Falasco, Mazzocchi, Nzita, Rajkovic, Rosi, Sgarbi, Righetti; Carraro, Dragomir, Falzerano, Konate, Kouan, Nicolussi Caviglia; Buonaiuto, Capone, Falcinelli, Iemmello, Melchiorri.

Crotone

Cordaz, Curado, Cuomo, Golemic, Mustacchio, Armenteros, Benali, Figliuzzi, Bellodi, Crociata, Gerbo, Molina, Gomelt, Maxi Lopez, Zanellato, Festa, Rodio, Simy, Evan’s, Zak, Panza, Messias, Marrone.