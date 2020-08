Perugia in C: macabra protesta dei tifosi

Il Perugia retrocede in serie C dopo sei anni tra lacrime, amarezza, rabbia. Una rabbia che è sfociata in una macabra protesta, messa in scena da alcuni ‘tifosi’: tre fantocci con le maglie di tre giocatori del Perugia – Iemmello, Falzerano e Di Chiara – appese ad un cavalcavia con uno striscione con la scritta ‘Vi vogliamo così’. Il grave gesto è stato segnalato in periferia, nella zona di Casenuove, precisamente in via Trancanelli. Ora scatteranno le indagini sul caso.

Le contestazioni

Venerdì sera circa 700 tifosi si sono radunati a Pian di Massiano e dopo la sconfitta del Perugia si sono messi ad urlare cori e insulti contro la squadra e la società. Lanciati diversi petardi e qualche bottiglia di vetro. Ma nel complesso non si registrano problemi di sorta, grazie anche al massiccio spiegamento di forze di polizia, che hanno creato un cordone di separazione rispetto all’uscita della sede.