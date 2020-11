Incidente a Balanzano, morto un 29enne di Ponte San Giovanni

Articolo in aggiornamento

Incidente mortale lunedì sera a Balanzano, zona industriale di Perugia, a ridosso di Ponte San Giovanni, lungo la strada dei Loggi.

Vittima un ragazzo del posto

Vittima un 29enne di nazionalità italiana – M.V. – residente a Ponte San Giovanni, che lavorava ad Ospedalicchio. Stava tornando probabilmente a casa quando, per cause in corso di accertamento si è ribaltato con la propria auto, una AudiA3. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e forze dell’ordine, oltre ai mezzi del 118. I sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il video sul luogo dell’incidente

Immagini Massimo Pompei