Incidente stradale nella tarda mattinata di lunedì a Perugia, zona Ferro di Cavallo, fra via Gregorovius e via del Tempo Libero. L’impatto è stato fra una Lancia Y ed una 126 con a bordo una donna anziana. Quest’ultima, spaventata, è stata soccorsa dal 118 e condotta in ospedale per accertamenti. Sul posto le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica del sinistro.

