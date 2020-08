Era stata investita da un’autovettura martedì mattina in via Eugubina, a Perugia, mentre attraversava la strada. Purtroppo non è riuscita a sopravvivere all’impatto: un’anziana di 88 anni, Maria Bistarelli, è deceduta nella giornata di giovedì all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’. Troppo gravi le ferite riportate dalla donna. Ad indagare sull’incidente sono gli agenti della polizia Municipale di Perugia, unitamente alla procura della Repubblica.

