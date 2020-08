Perugia, la rivoluzione di Santopadre

Articolo in aggiornamento

Sono rimasti sorpresi tutti, forse anche il diretto interessato, dall’annuncio del divorzio fra Roberto Goretti e il Perugia Calcio, arrivato nella tarda serata di martedì. Le parti si erano infatti aggiornate all’indomani – oggi, mercoledì – per una decisione definitiva e per i dettagli, anche economici, del commiato. Invece la fuga in avanti ha scoperto le carte e reso il nuovo incontro solo una mera ratifica di quanto sanno già tutti. Quel «tutt’uno», che Santopadre aveva immortalato nel famoso gesto che vedete nella foto, si è dissolto.

Ufficiale: Oddo via

L’intendimento delle prime ore (confermare tutti per ritornare in C) ha lasciato quindi presto spazio alla opzione due, quella della rivoluzione. E la prima ufficializzazione riguarda proprio il tecnico, con cui è stato risolto consensualmente il legame contrattuale: Massimo Oddo non è più l’allenatore del Perugia.

Perugia, via anche Pizzimenti

A ruota, lascia anche Marcello Pizzimenti, l’altra faccia della medaglia nella gestione tecnico-sportiva del Perugia. L’uno, Goretti, direttore dell’area tecnica, con responsabilità del mercato e licenza di intervenire anche sull’allenatore per consigliarlo nella gestione del gruppo e dell’assetto della squadra; l’altro formalmente direttore sportivo, ma nei fatti collaboratore di Goretti con mansioni più tecniche e legate agli aspetti burocratici; entrambi ex uomini di campo, più che di ufficio, si sono sempre trovati sulla stessa linea e non sorprende che vadano via insieme.