Lite finita nel sangue, quella accaduta martedì mattina in un appartamento di via Adriana – una traversa di via Cortonese – e poi proseguita fuori dall’abitazione, nella zona di Fontivegge a Perugia. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato, gli operatori del 118 ed i vigili del fuoco di Perugia. Da quanto appreso, nel fatto sarebbero coinvolti cittadini stranieri uno dei quali visto in possesso di un’arma simile ad un machete.

Articolo in aggiornamento