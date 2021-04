Incidente nella serata di mercoledì a Perugia, in strada delle Selvette, provinciale 246 Pilonico Paterno – Piccione, in zona podere Le Spiaggie, fra Pianello e Ripa, a due passi dall’imbocco della strada Fabrianese.

Ferito il conducente

Un’automobile è finita fuori strada per cause ancora in via di accertamento. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, la polizia locale di Perugia. Le condizioni del guidatore sono in corso di valutazione.