Perugia-Matelica 2-0, doppietta di Minesso. Ultima al cardiopalma

Serata dalle grandi emozioni per i tifosi del Grifo, che fino al gol di Nicastro (un ex) coltivano il sogno di chiudere la pratica in anticipo. Invece tutto è rimandato all’ultimo turno.

Il primo tempo vissuto su tre campi

Il primo sussulto lo regala il Perugia grazie a Minesso che al 26esimo con una fiondata porta in vantaggio il Grifo. Mentre a Carpi si vedono più calci che calcio fra gli emiliani e il Padova, il Südtirol riprende la sua corsa e passa in vantaggio al 35esimo con un calcio di rigore realizzato da Casiraghi. A cinque dalla fine, miracolo di Minelli su Magri. Nella stessa azione si fa male Negro: problema muscolare, entra Angella. Caserta passa alla difesa a tre. Mentre finisce la partita del Curi, il Cesena pareggia sul campo del Südtirol (rigore di Bortolussi) e il Padova va vicino al vantaggio con Chiricò che colpisce un clamoroso palo.

Il secondo tempo vissuto su tre campi

Inizio a spron battuto del Perugia che prima sfiora il gol con Kouan poi trova un calcio di rigore per un tocco di mano. Realizza Minesso. Per una decina di minuti, il Grifo dà la sensazione di dominare e va vicino al tris in due occasioni, con Kouan e con Murano. Mentre si cominciava a fare la bocca ad un ottimo risultato in vista dell’ultimo turno, al 60esimo la doccia fredda col vantaggio veneto realizzato dall’ex Grifo Nicastro, entrato nella ripresa, che poi esce per un infortunio. Non succede più nulla, con un Carpi fin troppo arrendevole.

Si decide all’ultima giornata

Il 2 maggio il Grifo dovrà assolutamente vincere per conquistare la serie B. Al momento la classifica dice: Perugia 76, Padova 76, con i biancorossi in vantaggio negli scontri diretti. La squadra di Caserta va a giocare sul campo della Feralpi Salò (diretta su Umbria Tv) e il Padova che ospita una Sambenedettese allo sbaraglio, con la società sull’orlo del fallimento e la squadra in piena zona playoff.