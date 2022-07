Mattarello e coltello contro il conquilino in via Evangelisti: 46enne denunciato dal 113

Ha aggredito il coinquilino con un mattarello ed un coltello, causandogli una profonda ferita da taglio ad un braccio, e per questo un 46enne di nazionalità italiana è stato denunciato a piede libero dagli agenti della squadra Volante di Perugia. Il fatto è accaduto in un’abitazione di via Giuseppe Evangelisti: lì gli agenti hanno trovato la vittima dell’aggressione – un giovane – che ha riferito la propria versione dei fatti, per poi essere soccorso dagli operatori del 118. Secondo quanto ricostruito, la lite sarebbe scoppiata per banali motivi relativi all’utilizzo della cucina. Una discussione poi degenerata, con il 46enne che avrebbe aggredito il giovane prima con un mattarello e poi con un coltello, costringendolo a rintanarsi nella propria stanza. L’aggressore è risultato avere precedenti per droga e reati contro la persona; nella sua stanza c’erano diversi arnesi da lavoro fra cui il coltello multiuso che avrebbee utilizzato per ferire il giovane coinquilino.

Condividi questo articolo su