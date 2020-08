Minaccia convivente e accoltella cognata: 37enne in manette

Macchie di sangue sparse sul pavimento. Una visione che ha fatto subito capire agli agenti della squadra Volante che era accaduto qualcosa di serio. Così è stato: un uomo di 37 anni è stato arrestato dopo aver ferito con un coltello la cognata 34enne e aver minacciato la convivente 38enne nel corso di una lite familiare.

L’allarme

La sala operativa della questura ha ricevuto una richiesta di intervento dagli operatori sanitari del 118: la 34enne presentava una ferita da arma da taglio e sono scattati gli accertamenti del caso. La Volante ha notato il sangue in terra e ha ascoltato i protagonisti: le donne hanno spiegato di essere state bersaglio di minacce di morte e ingiurie. Quindi l’apice della lite: il 37enne ha sferrato delle coltellate nei confronti della sorella della convivente, colpendola di striscio. L’uomo invece ha descritto il tutto come un incidente domestico.

L’arresto

Gli agenti hanno visionato un video fatto da una delle donne – si vedeva l’uomo in escandescenza – ed è scattato l’arresto per lesioni personali aggravate. Non solo: è stato denunciato per il reato di minacce gravi. Ora si trova nel carcere di Capanne in attesa dell’udienza di convalida.