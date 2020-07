Orologi e oro per 85.000 euro in casa: in due nei guai

Cinque orologi di pregio da un elevato valore, numerosi oggetti in oro e un libretto di assegni risultato rubato a metà luglio. Questo il materiale dal valore complessivo di circa 85 mila euro trovato in un’abitazione di Sant’Andrea delle Fratte, nel Perugino: a scoprirlo gli agenti della squadra Mobile durante una perquisizione. Per un 21enne e la sorella 18enne c’è la denuncia per ricettazione.

La segnalazione

A far scattare il controllo la segnalazione di alcuni residenti: avevano notato un viavai nell’appartamento ed i giovani – entrambi nullatenenti – sono apparsi subito nervosi alla vista degli agenti di polizia. In primis è venuto alla luce un involucro contenente cocaina, quindi all’interno di un armadio in camera c’era tutto il resto: il peso totale dell’oro superava i sette etti (bracciali, collane, orecchini, anelli e catenine). Fratello e sorella non sono stati in grado di giustificarne la titolarità. Per la squadra Mobile il sospetto è che fosse tutta merce di provenienza furtiva: deferimento e ricerca dei legittimi proprietari per la restituzione.