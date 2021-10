Pacco sospetto al centro vaccinale, ma era un falso allarme

Qualche minuto di apprensione al centro vaccinale di San Marco, a Perugia. Nel primo pomeriggio di sabato era stato individuato un pacco sospetto, che poteva far pensare ad un ordigno: sul posto sono intervenute le forze dell’ordine – polizia, carabinieri, finanza – e il centro per la vaccinazione viene sgomberato. Circa 40 le persone – personale medico e sanitario compreso – fatte uscire in attesa del controllo. Ma le verifiche degli artificieri dell’Arma hanno fatto subito cessare l’allarme dopo l’ispezione e la bonifica dei luoghi.

Condividi questo articolo su