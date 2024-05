Perugia: investe il figlio di 2 anni con la propria auto

Drammatico incidente nel pomeriggio di giovedì a Pretola, nel territorio comunale di Perugia. Per cause ancora in fase di accertamento, un papà di origini kosovare ha investito con la propria auto il figlio di soli 2 anni, mentre stava facendo retromarcia. A raccontare l’accaduto è il quotidiano Il Corriere dell’Umbria con un articolo a firma di Francesca Marruco. Fortunatamente il piccolo è sopravvissuto all’impatto ed è stato trasportato in ‘codice rosso’ all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia, dove è stato poi ricoverato. Ora sull’accaduto stanno indagando i carabinieri del comando stazione di Castel del Piano per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

