Perugia, pipì sui muri del centro e festa: giovani sanzionati

Sono stati sorpresi ad urinare sui muri e nelle vicinanze dei portoni delle abitazioni nel centro di Perugia. Protagonisti nel corso della serata di venerdì alcuni ragazzi tra i 21 ed i 24 anni, sorpresi dalle forze dell’ordine durante i controlli nelle ore della movida; c’è stato anche l’intervento a causa dello svolgimento di una festa in un appartamento per via dei forti rumori udibili dall’esterno. Scattata la sanzione per tutti.

Il controllo

I provvedimenti sono arrivati in seguito ai controlli effettuati – con il coordinamento della questura – da polizia di Stato, carabinieri, guardia di finanza, polizia Provinciale e Locale. Con loro anche i volontari dell’Associazione europea operatori di polizia: è stato possibile rilevare – mettono in evidenza dalla questura – «un decremento del numero di persone presenti nelle piazze e vie del centro ma, ancor più importante e un netto incremento nell’utilizzo del dispositivo sanitario di protezione, la così detta mascherina, consentendo agli agenti di intensificare i controlli dedicati al degrado ed all’illegalità diffusa».

Hashish, alcol e liti

Nel corso della nottata un ragazzo 19enne di origini napoletane è stato sorpreso con hashish (per uso personale, ha dichiarato agli agenti): è stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente. Nei guai anche un bar del centro perché una dipendente 37enne ha somministrato un cocktail alcolico ad un minorenne italiano di 17 anni. Le forze di polizia hanno inoltre sedato una lite tra minori e avviato le ricerche per trovare i presunti responsabili – due cittadini extracomunitari – di un furto di cellulare a danno di 19 anni.