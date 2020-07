Perugia-Pordenone 1-2 Un Grifo sfortunato dice addio ai sogni playoff

Aggiorna la pagina per seguire la diretta.

Al fischio finale ampio postpartita

A meno nove dall’avversario di giornata, il Perugia contro il Pordenone doveva assolutamente vincere per continuare a coltivare sogni playoff dopo il buon pari contro il Crotone e la deludente sconfitta di Cittadella. Invece è arrivata la seconda sconfitta consecutiva, stavolta immeritata, al termine di una partita per la quale il Grifo può recriminare per due legni e un calcio di rigore non dato. Nel finale perdono lucidità un po’ tutti: Falzerano (che si fa espellere), Iemmello (che fallisce ancora una buona occasione) e pure Cosmi (che arriva al 90esimo con appena due cambi fatti, nonostante se ne potessero fare cinque).

Le altre partite

Pisa-Cittadella 2-0, Cosenza-Ascoli 0-1, Cremonese-Pescara 1-0, Crotone-Benevento 3-0, Frosinone-Spezia 2-1, Salernitana-Juve Stabia 2-1, Trapani-Livorno 2-1, Venezia-Empoli 0-2, Entella-Chievo 1-1.

Serie B, la classifica

Benevento 76, Crotone 55, Cittadella 52, Pordenone 52, Frosinone 51, Spezia 50, Salernitana 47, Chievo 46, Pisa 46, Empoli 45, Entella 42, Perugia 40, Pescara 39, Venezia 39, Cremonese 37, Juve Stabia 36, Ascoli 36, Trapani 32, Cosenza 31, Livorno 21.

LA DIRETTA

Secondo Tempo

È finita.

Sette di recupero (troppo pochi: il gioco è stato fermo cinque minuti)

88′ Sostituzione Perugia (è appena il secondo cambio!): Benzar per Rosi.

81′ – ESPULSO FALZERANO. ROSSO DIRETTO.

Ha detto ‘svegliati’ all’arbitro, che aveva invertito un calcio di punizione.

77′ – Ammoniti Melchiorri e Carraro per gioco scorretto, nel giro di due minuti.

75′ – Ammonito Tremolada (in panchina) per proteste: si lamentava del fatto che Falzerano avesse restituito il pallone in posizione non consona.

74′ – Sostituzione Pordenone Almici per Barison, che si è fatto male

71′ – Occasione Pordenone: Gran tiro Ciurria, Fulignati si salva in corner.

70′ – Doppio cambio Pordenone: Zammarini e Bocalon per Candellone e Tremolada.

69′ – Occasione Perugia, ma ancora una volta Iemmello si fa ipnotizzare dopo un break che sembrava favorevole.

68′ – Ammonito Candellone

67′ – Ammonito Rajkovic

65′ – Cambio Perugia: Iemmello per Buonaiuto.

62′ – Azione insistita, da destra a sinistra, la conclude Buonaiuto in percussione, ma il suo tiro va sull’esterno della rete.

Si riprende a giocare dopo 5 minuti di stop

59′ – Sostituzione Pordenone: Bindi per Di Gregorio.

55′ – Brutto infortunio per Di Gregorio: il portiere del Pordenone si scontra con Melchiorri in modo fortuito e resta a terra.

50′ – Giallo per Bassoli che spinge Buonaiuto

49′ – PALO DI CARRARO!

Gran girata di sinistro su cross di Dragomir.

Si scalda Benzar

Primo Tempo

Il primo tempo si conclude dopo 60 secondi di recupero

39′ – PORDENONE ANCORA IN VANTAGGIO

Gran gol di Ciurria, che uncina un cross da sinistra e lo mette alle spalle di Fulignati

37′ – Ammonito Sgarbi

Era diffidato, salterà il Pescara.

32′ – Traversa di Nicolussi Caviglia!

Azione lunghissima sulla sinistra, poi l’imbucata di Buonaiuto per il centrocampista, dribbling a rientrare e tiro teso sul secondo pali. Palla che incoccia sulla trasversale.

30′ – Gioco fermo per un infortunio a Barison

Si lotta soprattutto a centrocampo

21′ – Gran colpo di testa di Melchiorri che si eleva e colpisce in torsione. Palla a lato di pochissimo sul palo opposto.

20′ – Ammonito Vogliaco per un calcione a Dragomir che lo aveva superato

Ora Mazzocchi è tornato a destra e Dragomir a sinistra

15′ – Tiro di Buonaiuto da fuori: palla a lato.

12′ – RIGORE NON DATO AL PERUGIA PER UNA TRATTENUTA SU BUONAIUTO

Grande imbucata di Melchiorri per Buonaiuto: il fantasista napoletano supera l’avversario e si prepara al tiro di sinistro, ma viene tirato giù per la maglia. L’arbitro lascia correre

Cambio tattico di Cosmi: Mazzocchi va a sinistra, visto che Dragomir non ce la fa a coprire, e Falzerano va a destra.

6′ – PAREGGIO DEL PERUGIA: FALZERANO

2′ – GOL DEL PORDENONE: MAZZOCCO

Partiti!

All’ingresso in campo delle squadre, il clima sembra tenere.

In arrivo un brutto temporale su Perugia, già si sentono le prime goccioline…

Le formazioni

Perugia (3-5-2): Fulignati; Rosi, Sgarbi, Rajkovic; Mazzocchi, Falzerano, Carraro, Nicolussi Caviglia, Dragomir; Melchiorri, Buonaiuto.

Allenatore: Serse Cosmi

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Vogliacco, Barison, Bassoli, De Agostini; Mazzocco, Burrai, Pobega; Tremolada; Candellone, Ciurria.

Allenatore: Attilio Tesser

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara

Le scelte

Ancora una volta Cosmi deve fare i conti con tante assenze: agli infortunati di lungo corso Vicario, Gyomber, Falasco e Falcinelli, si aggiunge anche Angella; poi c’è Di Chiara che deve scontare il secondo turno di squalifica. In cabina di regia torna Carraro e si rivede Vlad Dragomir, dopo la lunga assenza. Sarà un caso che è tornato abile e arruolabile dopo il 30 giugno? La notizia del giorno è la nuova esclusione di Iemmello, a cui Cosmi preferisce ancora una volta Buonaiuto, in coppia con Melchiorri.

Serie B, la classifica

Benevento 76, Crotone 52, Cittadella 52, Spezia 50, Pordenone 49, Frosinone 48, Chievo 45, Salernitana 44, Pisa 43, Empoli 42, Entella 41, Perugia 40, Pescara 39, Venezia 39, Juve Stabia 36, Cremonese 34, Ascoli 33, Cosenza 31, Trapani 29, Livorno 21.

Le partita in programma

Pisa-Cittadella (ore 18.45), Cosenza-Ascoli, Cremonese-Pescara, Crotone-Benevento, Frosinone-Spezia, Perugia-Pordenone, Salernitana-Juve Stabia, Trapani-Livorno, Venezia-Empoli, Entella-Chievo