Perugia, prostituzione minorile: denunciato 73enne

Cinque verbali per violazione dell’ordinanza di contrasto alla prostituzione a Fontivegge, per lo più con il convolgimento di over 70 provenienti da comuni limitrofi come Todi, Collazzone, Foligno e Marsciano. Questo l’esito dei controlli di inizio settembre da parte dell’ufficio sicurezza urbana di Perugia. In particolar modo a finire nei guai è stato un 73enne.

Prostituzione minorile

L’uomo è accusato di prostituzione minorile per aver permesso di salire a bordo della sua vettura una minorenne rumena, già nota per il suo permanere nella zona della stazione. Su di lei e altre minori è in corso di svolgimento attività di indagini a supporto dei servizi sociali locali incaricati dal tribunale per i minorenni: il mirino è sulle loro condizioni di vita socio-familiari.

Denunciata 15enne

Inoltre è stata denunciata alla procura della Repubblica presso il tribunale dei minorenni una 15enne: è stata sorpresa in flagranza mentre imbrattava una struttura pubblica al pincetto.