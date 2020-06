Picchia la compagna, 49enne arrestato

Pugni e calci al viso e al torace. E un comportamento violento che si è ripetuto più volte nei confronti della propria compagna: un 49enne perugino è stato arrestato dalla polizia di Stato. Diverse le richieste di aiuto arrivate alla sala operativa della questura da parte della vittima, una 51enne italiana.

Violenza

Nel primo episodio la donna è stata colpita con pugni e calci in un parcheggio adiacente del ‘Curi’: in questo caso l’uomo è riuscito ad allontanarsi, mentre la 51enne – nonostante i consigli degli agenti – decise di non denunciare. Né tantomeno ricorrere alle cure sanitarie del 118. A stretto giro un’altra segnalazione, questa volta all’interno dell’abitazione: la squadra Volante si è ritrovata di fronte i 49enne con abrasioni al volto, alle braccia e al collo per via della lite con la compagna. In casa la polizia ha trovato macchie di sangue sul pavimento e mobili danneggiati: la vittima, terrorizzata, era riuscita a chiudersi in camera da letto.

L’arresto

Escoriazioni e tumefazioni per la donna che, a differenza della prima volta, ha deciso di farsi visitare dai sanitari. Gli accertamenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico – diretto dal commissario Monica Corneli – ha consentito di ricostruire il quadro degli episodi negli ultimi mesi: per il 49enne, in passato nei guai per maltrattamenti in famiglia, danneggiamento, furto e truffa, è scattata l’arresto. Ora è nel carcere di Capanne.