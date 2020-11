Perugia, rapina 64enne: arrestato

Ha rapinato una 64enne provocandole lesioni – con intervento degli operatori sanitari del 118 – e ha provato a farla franca. Tentativo a vuoto: un 33enne di origini algerine, risultato inottemperante all’ordine del questore a lasciare il territorio, è stato arrestato dalla polizia di Stato di Perugia dopo l’intervento della squadra Volante in zona Ponte Felcino.

L’aiuto

Gli agenti si sono attivati quando al 113 è arrivata una richiesta d’aiuto per lo scippo avvenuto e per una segnalazione di persona che si muoveva in modo sospetto tra le auto. L’uomo, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio e motivi legati a sostanze stupefacenti, alla vista della poliza è subito fuggito, ma la fuga è durata ben poco: è stato arrestato per rapina e lesioni. La misura è stata convalidata e ora si trova nel carcere di Capanne.