Rapina a mano armata all’ufficio postale di Ponte Pattoli. Ferito il direttore

Assalto di una banda di rapinatori a mano armata, martedì mattina all’ufficio postale di Ponte Pattoli (Perugia). I malviventi – almeno tre, di cui uno a fare il ‘palo’ – si sono introdotti minacciando i presenti con una pistola e un’arma da taglio, facendosi consegnare i soldi in cassa. Sarebbe stato anche sparato un colpo, con ogni probabilità a salve. Dopo l’azione criminale, i rapinatori sono fuggiti a bordo di un’auto Audi A4 di colore scuro. Indagini e ricerche sono in corso da parte delle forze dell’ordine.

Ferito il direttore

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza del 118 per soccorrere due persone, entrambe assistite sul posto. Si tratta del direttore, colpito alla testa, e di una signora sotto shock. Nulla di grave per loro. Ma anche su questo aspetto sono in corso le indagini.

Qualche migliaio di euro

Ignoto al momento il bottino, ma va considerato che l’ufficio di Ponte Pattoli, immediata periferia di Perugia, è molto piccolo rispetto – ad esempio – al vicino Ponte San Giovanni. E per ogni sportello il fondo cassa non arriva ai mille euro. Sul posto la comandante dei carabinieri Tania Pasquini. Ricordiamo che la locale caserma è in ristrutturazione, quindi i militari arrivano da Fortebraccio.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore