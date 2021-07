Perugia, rapinatore incastrato dalla foto di un testimone oculare

Aggredita da un giovane in via Mentana, a Perugia, al solo scopo di strapparle dal collo la sua collana d’oro. Vittima della rapina, una donna di nazionalità ucraina di 64 anni che, nonostante i momenti di terrore, è riuscita a vedere in faccia il proprio aggressore e a riferire agli agenti della Volante intervenuti sul posto, ogni dettaglio dell’abbigliamento.

Trovato

Così la polizia si è messa sulle tracce del soggetto, dopo averne individuato la direzione di fuga, basandosi anche sulla foto scattata da un testimone accorso in aiuto della donna. Nel giro di poco, gli agenti hanno circoscritto la zona e quindi localizzato il rapinatore, un 18enne originario del Brasile. Anche la collana è stata recuperata e il giovane è stato poi identificato con certezza dalla vittima. A seguito della perquisizione personale, il 18enne è stato trovato anche con un lungo coltello pieghevole, affilato e appuntito.

Arrestato

Su disposizione del pm di turno, è stato così arrestato in flagrante per rapina e denunciato per il porto dell’arma. La donna è invece dovuta ricorrere alle cure del pronto soccorso dell’ospedale di Perugia.