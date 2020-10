I vigili del fuoco di Perugia – distaccamento corso Cavour – sono intervenuti nel primo pomeriggio in zona Sant’Erminio per l’assistenza legata al ricovero di un uomo positivo al coronavirus. Come da prassi in queste circostanze gli uomini del 115 si sono mossi – come testimoniano le foto – seguendo le procedure operative per evitare guai; sul posto anche gli operatori sanitari del 118.

