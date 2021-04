Perugia, sabato i funerali di Manuel Vittori

Si terranno sabato 10 aprile, alle ore 10 presso la chiesa di San Pio a Castel del Piano (Perugia), i funerali di Manuel Vittori, il 22enne perugino morto nella serata di sabato in un incidente stradale accaduto tra le frazioni di Pilonico Materno (Perugia) e Castiglione della Valle (Marsciano). Il giovane ha perso il controllo della propria auto, finendo fuori strada: un impatto che non gli ha lasciato purtroppo scampo. Profondo il cordoglio per la scomparsa del 22enne, fra gli amici e la comunità in cui viveva, a cui ha espresso vicinanza anche l’amministrazione comunale di Perugia.

