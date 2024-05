Perugia: scontro fra auto e moto in via San Galigano. Muore 24enne

Ancora un tragico incidente stradale in via San Galigano, a Perugia: è avvenuto nella tarda mattinata di sabato, intorno alle ore 13. A perdere la vita, in seguito allo scontro fra una motocicletta e un’autovettura Fiat Panda, è stato un ragazzo di 24 anni. Il giovane viaggiava in sella alla moto che si è scontrata contro l’auto condotta da una donna, illesa ma sotto shock. Il 24enne è stato subito trasportato dal 118 all’ospedale ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia dove i sanitari hanno provato in ogni modo a salvargli la vita. Purtroppo però per il ragazzo non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nello scontro. Sul posto, per rilievi e gestione della viabilità, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Perugia, i cui accertamenti sono destinati a finire all’attenzione dell’autorità giudiziaria per le determinazioni e le indagini del caso. Sempre in via San Galigano lo scorso marzo si era verificato un altro grave sinistro a seguito del quale aveva perso la vita il 17enne Pierluigi Pescatori, travolto da un furgone mentre andava a scuola.

