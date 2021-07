Perugia, si finge meccanico per rubare: giovane in carcere

Ha visto un’automobilista in difficoltà nel centro di Perugia a causa dell’avaria del proprio veicolo e lo ha avvicinato fingendosi meccanico per aiutarlo. Una strategia per derubarlo e così è andata: il protagonista, un tunisino poco più che ventenne, è stato sottoposto a fermo dalla polizia di Stato dopo una serie di episodi che lo hanno coinvolto.

Finto meccanico

Il giovane con questa scusa è entrato nell’autovettura riuscendo a portarsi via il portafogli del malcapitato, quindi si è allontanato dicendo che si sarebbe recato nella propria officina per prendere il materiale necessario a riparare il veicolo: in realtà il protagonista ha poi effettuato una serie di acquisti in giro per la città utilizzando la carta prepagata della vittima.

Anche una rapina

Il giovane inoltre è entrato in azione per commettere una rapina – impiegato un taglierino – nella zona di via Pellini: vittima una donna, cui è stato rubato del denaro sotto minaccia dell’arma. Per lui è scattata la misura cautelare – emessa dal Gip – con successivo ingresso nel carcere di Capanne. Diversi i reati contro il patrimonio a suo carico, tra i quali la ricettazione di ciclomotori.