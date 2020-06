Perugia, spacciatore arrestato: nei guai anche il coinquilino

Indagine lampo della squadra Volante di Perugia nella giornata di martedì: il bilancio è di un arresto e una denuncia a piede libero. Gli agenti si sono attivati quando, in zona San Francesco al Prato, hanno notato un soggetto allontanarsi in tutta fretta alla vista della pattuglia. Tramite videosorveglianza pubblica e monitoraggio, è stato possibile rintracciare il soggetto – 35enne della Guinea Bissau – proprio nel momento in cui cedeva marijuana a due giovani.

Scoperti

Fermato e perquisito, è stato trovato in possesso di circa 20 grammi della stessa droga – sufficiente per 53 dosi – e 70 euro in contanti. Nella sua abitazione, invece, c’erano un bilancino elettrinico e un rotolo di cellophane per confezionare lo stupefacente. Durante la ‘visita’ della polizia, l’attenzione è finita anche sul coinquilino del soggetto – 28enne originario dell’Afghanistan – sotto il cui letto sono stati trovati due portafogli, uno dei quali rubato ad una donna la sera prima, e dei telefoni cellulari. Per il 35enne è scattato l’arresto co giudizio direttissimo e condanna a sei mesi e 800 euro di multa. Il 28enne è stato invece denunciato per ricettazione.