Perugia, tragico incidente in scooter: muore un 16enne

Tragico incidente stradale nella notte tra lunedì e martedì a Perugia, lungo la strada che collega il quartiere di Ponte d’Oddi a San Marco. Un 16enne perugino ha perso la vita dopo essere finito con il proprio scooter contro un muro. Inutili, purtroppo, i tentativi messi in atto dagli operatori del 118 per salvargli la vita: il ragazzo è morto sul colpo. Sul posto per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica del drammatico sinistro, in cui lo scooter sarebbe l’unico mezzo coinvolto, sono intervenuti gli agenti della polizia Locale di Perugia. Con loro anche i vigili del fuoco del comando provinciale.

Articolo in aggiornamento

