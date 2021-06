Perugia, incidente in via XIV Settembre: grave un ragazzo

Brutto incidente nella notte in via XIV Settembre, poco oltre i Tre Archi, a Perugia: un ragazzo di 31 anni è caduto dallo scooter sbattendo violentemente la testa sul selciato mentre tornava a casa. Da chiarire la dinamica del sinistro; se cioè abbia fatto tutto da solo o se, invece, vi sia stato il coinvolgimento di un altro veicolo.

I soccorsi e i rilievi

Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato l’uomo in codice rosso al Santa Maria della Misericordia, dove è stato inizialmente accolto in Sala Rossa. La polizia, intervenuta sul luogo del sinistro, ha bloccato il transito nella strada che, in discesa porta dai Tre Archi – zona Borgo XX Giugno – alla galleria Kennedy, per effettuare i rilievi del caso.