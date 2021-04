Bastia Umbra, esce e non rientra a casa: Samuele trovato morto in campagna

Eventuali aggiornamenti nel corso della giornata

Sarà decisivo scoprire chi era in quell’auto martedì sera insieme a Samuele De Paoli, il 22enne di Bastia Umbra trovato morto mercoledì mattina nelle campagne a ridosso della zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte, a Perugia.

L’allarme e il rinvenimento

La madre non lo ha visto tornare martedì sera, dopo che era uscito con la sua auto, intestata proprio alla mamma. Preoccupata, mercoledì mattina, ha dato l’allarme sulla scomparsa di un 22enne residente in via del Campiglione, a Bastia Umbra. Ma nel frattempo il suo corpo era stato già individuato da una persona che faceva jogging in strada Battifoglia, traversa di via Sandro Penna, alle spalle del circolo dipendenti Perugina.: incuriosito da una Panda con i finestrini aperti sotto la pioggia, l’uomo si è avvicinato, scorgendo nel canale accanto il corpo nudo del ragazzo.

Indagini in corso

Sul posto è intervenuta la polizia di Stato di Perugia che, dopo aver compiuto i rilievi del caso con l’ausilio della Scientifica, ha recuperato il corpo per le prime valutazioni medico legali. Operazioni rese difficili anche dalla forte pioggia di queste ore. Presenti anche il medico legale Sergio Scalise Pantuso e il procuratore Giuseppe Petrazzini che avrebbe già aperto un fascicolo con l’ipotesi di omicidio, anche se al momento non è possibile escludere altre ricostruzioni. Sul corpo del giovane non ci sarebbero ferite evidenti legati ad una morte violenta – da arma da taglio o da fuoco – bensì ecchimosi e abrasioni. Bisogna capire se c’era qualcuno con lui. Quella zona non è molto frequentata, soprattutto di sera, col coprifuoco. Giusto qualche prostituta e qualche spacciatore.

