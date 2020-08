Perugia, lite notturna: giovane accoltellato

Una lite all’altezza di un bar in zona via Pievaiola terminata con l’accoltellamento di un giovane di circa vent’anni e la successiva operazione d’urgenza al ‘Santa Maria della Misericordia’ di Perugia. Il fatto è accaduto nella notte tra domenica e lunedì: ad indagare sono i carabinieri.

La lite e il sangue

Le condizioni dell’uomo sono state stabilizzate – era privo di sensi – nel nosocomio perugino e ora sono i militari a lavorare per far luce sull’episodio: al vaglio ci sono i filmati delle telecamere di videosorveglianza. La coltellata lo avrebbe raggiunto al fianco, poi il ricovero in ospedale.