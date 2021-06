Video – Fontivegge, rissa a bottigliate

Condividi questo articolo su

















Viene definito ‘il solito gruppo di tunisini’, che staziona tutti i giorni stazionano fissi in questo fazzoletto di strada. La denuncia arriva ancora una volta dalla guardia giurata Lorenzo Brunetti, che già lunedì aveva subito un’aggressione dallo stesso gruppo.

La rissa

Uno di loro aveva due bottiglie di vetro in mano, appena rotte, pronte per essere usate come arma: si dirigeva verso un uomo di colore, con cui stava litigando. Sul posto sono intervenuti carabinieri, esercito e un’ambulanza, che ha medicato sul posto il ragazzo di colore. Al momento sono ricercati:in questa circostanza, infatti, sono riusciti dileguarsi.

Immagini di Lorenzo Brunetti,

per gentile concessione.