Perugino disperso, ritrovato dopo 4 ore

Nel primo pomeriggio di mercoledì, intorno alle ore 14, è uscito di casa con il suo cane per fare un passeggiata nella zona del monte Cucco. Quando i familiari hanno visto rientrare l’animale da solo, però, si sono preoccupati ed hanno lanciato subito l’allarme. Alla fine l’uomo – 77enne di Perugia – è stato ritrovato dal Soccorso alpino in una zona molto impervia all’interno della valle di San Pietro, nel territorio comunale di Sigillo. Sul posto ben sette squadre del Sasu, i colleghi delle Marche ed un elicottero Volpe 351 della Guardia di finanza alzatosi da Pratica di Mare. Una volta individuato, dopo circa quattro ore dalla scomparsa, l’anziano è stato soccorso, imbarellato e trasportato in elicottero fino alla Val di Ranco dove ad attenderlo c’era l’ambulanza per il successivo trasferimento in ospedale. Sul posto sono intervenuti anche i militari dell’Arma dei carabinieri e della Finanza.

Condividi questo articolo su