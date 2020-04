Senza licenza catturano 20 carpe. Multa di 4 mila euro

Sequestro amministrativo di undici reti da pesca professionali lunghe 20 metri , un’imbarcazione con motore da 5,5 metri e maxi sanzione di 4 mila euro. Tanti guai per due pescatori sorpresi dai carabinieri forestali di Passignano sul Trasimeno (Perugia): non avevano licenza professionale e sono stati scoperti al rientro da una battuta di pesca di frodo.

Il blitz

L’intervento c’è stato mercoledì mattina nella frazione di Borghetto a Tuoro sul Trasimeno (Perugia): i protagoniti hanno ricevuto la ‘visita’ dei militari mentre trasbordavano dalla barca a motore venti carpe dal peso complessivo di 150 chili. Gli esemplari, catturati in via illegale, erano ancora vivi e sono stati reimmessi in acqua.