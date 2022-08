Picchiato dal branco: 14enne in ospedale

di G.R.

Indagini a tappeto da parte delle forze dell’ordine, a Perugia, per un’aggressione consumatasi a Villa Pitignano. Vittima un ragazzo di 14 anni che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato picchiato da un gruppo di coetanei nella notte fra giovedì e venerdì, intorno alla mezzanotte. Ad accompagnare il 14enne in ospedale sono stati i genitori. I sanitari del pronto soccorso del ‘Santa Maria della Misericordia’ hanno riscontrao un trauma cranico ed un trauma al ginocchio sinistro, per una prognosi complessiva di sette giorni salvo complicazioni. Agli accertamenti medici hanno fatto seguito le dimssioni e quindi la denuncia che ha fatto scattare le indagini.