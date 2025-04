Il fatto risale al 19 aprile, giorno prima di Pasqua, quando i carabinieri della stazione di Piediluco hanno denunciato un 34enne di Terni per porto abusivo di arma ‘bianca’. L’uomo è stato intercettato nella tarda serata mentre percorreva una strada secondaria a bordo della propria auto: anche in ragione dei precedenti e del fatto che non è riuscito a giustificare la sua presenza a Piediluco, i militari hanno proceduto ad un controllo accurato che ha fatto emergere, nell’abitacolo del veicolo, un coltello lungo 20 centimetri con lama a punta. Da qui la denuncia in stato di libertà.