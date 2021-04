Piediluco, 35° d’Aloja: podio per Pallozzi. Italia in evidenza

Tempo di prime finali al 35° Memorial d’Aloja, in corso di svolgimento a Piediluco. C’è soddisfazione anche per uno dei due atleti del Circolo Lavoratori Terni in gara, Francesco Pallozzi: è lui ad aver conquistato il secondo posto nella finale mattutina – categoria junior – in 7’28.92, appena tre decimi rispetto al vincitore. Sul terzo gradino del podio Nicolò Bizzozero, ben lontano dall’atleta gialloblù. Nel doppio under 23 c’è il 7° posto per Lorenzo Pecorari, in acqua insieme a Lorenzo Gaione. Tra i senior sono ben sette le vittorie in questa giornata per il gruppo azzurro. A seguire la manifestazione anche il presidente della Federazione italiana canottaggio, Giuseppe Abbagnale.

94 GLI AZZURRI IN GARA AL 35° D’ALOJA