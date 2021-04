Piediluco, 35° d’Aloja: 94 azzurri in gara. C’è anche il CLT Terni

Lo scorso anno l’evento internazionale fu cancellato – si era in pieno lockdown – a causa della pandemia, quest’anno la storia è diversa. Tutto pronto a Piediluco per la 35° edzione del Memorial Paolo d’Aloja, uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti nel calendario sportivo del Ternano: il programma gara provvisorio prevede il via venerdì pomeriggio alle 14.30 con le batterie di qualificazione, conclusione prevista domenica con le finalissime a partire dalle 8. C’è la diretta televisiva su Raisport.

TUTTI I PARTECIPANTI

IL MEETING NAZIONALE DI MARZO A PIEDILUCO

Quasi 100 azzurri: due sono del Clt Terni

Sono 94 gli atleti azzurri convocati dal direttore tecnico Francesco Cattaneo: 32 senior, 12 pesi leggeri, 39 under 23 e 11 junior. Due gli esponenti del Circolo Lavoratori Terni: si tratta di Lorenzo Pecorari tra gli under 23 e Francesco Pallozzi nella categoria junior. Tutto si svolgerà nel rispetto delle normative anti contagio. Per quel che concerne l’appuntamento televisivo la diretta è programmata sabato e domenica dalle 9.30 alle 12. A Piediluco, oltre agli italiani, saranno in acqua atleti del Belgio, Benin, Cile, Costa d’Avorio, Francia, Marocco, Namibia, Tunisia e Zimbabwe.