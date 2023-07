Piediluco, moto contro il guardrail: 54enne in condizioni serie. Ferito anche il figlio

LE FOTO

Serio incidente stradale autonomo nel primo pomeriggio di domenica nella zona di Piediluco, in vocabolo Valle Spoletina (strada regionale 79 Ternana), a pochi metri dal confine fra la provincia di Terni e quella di Rieti. Un uomo di 54 anni di Roma (G.M. le sue iniziali), in sella ad una motocicletta Yamaha insieme al figlio minorenne, ha perso il controllo del veicolo finendo contro il guardrail. In seguito all’impatto, il ragazzino è stato sbalzato dalla sella ed è finito fra la vegetazione. Il padre, invece, è rimasto fra la moto ed il guardrail. Entrambi sono stati soccorsi dagli operatori del 118 e trasportati all’ospedale di Terni. Le lesioni più gravi le avrebbe riportate il 54enne, operato d’urgenza. Meno serie le condizioni del figlio, che non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai sanitari, si sono portati gli agenti della polizia Locale di Terni per ricostruire la dinamica del sinistro ed eseguire i necessari rilievi, e gli operatori di Area Sicura per la pulizia e la messa in sicurezza della carreggiata. Da quanto appreso, i due facevano parte di un gruppo di una sessantina di motociclisti che stavano effettuando una gita sulle due ruote con transito nelle località turistiche del Ternano.