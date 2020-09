Piediluco, Ztl e senso unico: si cambia

La sperimentazione estiva è stata seguita da decisioni più ragionate e volte ad ascoltare residenti, forze di polizia e tenendo conto anche degli aspetti turistici. Così nella seduta di giunta di mercoledì, l’assessore alla viabilità e mobilità, Leonardo Bordoni, ha portato la propria proposta rispetto alla gestione del traffico nel borgo di Piediluco. Incassando l’approvazione dell’esecutivo di palazzo Spada. Ora alla deliberà dovrà seguire la modifica del regolamento Ztl da parte degli uffici competenti e quindi, operato questo passaggio, si tornerà a discuterne di fronte alla commissione competente ed al consiglio comunale.

Arriva la Ztl

Primo step – con il diretto coinvolgimento di TerniReti per la predisposizione delle necessarie telecamere – è l’attuazione della zona a traffico limitato nel periodo compresa fra il 15 di aprile e 30 settembre, dalle ore 14 del sabato alle 24 della domenica. Fra gli obiettivi c’è quello di rendere il cuore del borgo più vivibile nei periodi di massimo afflusso turistico.

Senso unico

Circa il senso unico di via Noceta, la strada che attraversa l’abitato di Piediluco, dopo la sperimentazione h24 attuata quest’anno – dal 15 aprile al 30 settembre – che più di una protesta aveva sollevato, la linea stabilita dalla giunta è stata quella di confermare l’h24, ma di ridurre il provvedimento dal 10 giugno al 10 settembre. In sostanza nei tre mesi in cui le scuole sono chiuse e in cui l’afflusso di veicoli nel paese tende ad aumentare significativamente. Ora la palla passa all’assemblea che discuterà quanto stabilito dall’amministrazione Latini.