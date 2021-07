Pievaiola ‘invasa’ dai cinghiali: ci scappa un serio incidente

Brutto incidente stradale provocato da animali selvatici lungo la strada Pievaiola. È accaduto il 7 luglio scorso alle ore 21 circa, quando un 50enne residente a Fontignano, dopo aver effettuato in sella alla sua Vespa il curvone a sinistra dopo il bivio per Agello, si è trovato di fronte una famigliola di cinghiali che, in fila indiana, occupavano tutta la sede stradale. La velocità di marcia contenuta gli ha consentito di schivarli, ma dalla siepe è spuntato un altro cinghiale di circa 60 chili che si è infilato sotto la ruota della Vespa, facendogli perdere aderenza con conseguente rovinosa caduta a terra. Il 50enne ha riportato la frattura scomposta del piatto tibiale e la lussazione della spalla, per diversi giorni di degenza in ospedale.

