Pnrr Cesi, patto da 80 mila euro con Slow Food Umbria: oleoteca regionale e ‘oil bar’

di S.F.

Un arboreto sperimentale per la raccolta didattica delle piante spontanee del territorio utile all’approfondimento degli usi popolari, culinari e alimurgici. È una delle azioni previste dal patto di collaborazione tra il Comune di Terni e Slow Food Umbria nell’ambito dei 20 milioni a disposizione per l’attuazione del Pnrr a Cesi: il via libera alla stipula – non l’unico, diversi i privati coinvolti – è arrivato il 30 dicembre ed a livello economico è uno dei più cospicui. Si parla di una cifra massima di 80 mila euro fino al termine del cronoprogramma, fissato al 2026.

MARZO 2022, I SINGOLI PROGETTI PNRR CESI

Oleoteca e oil bar

Si tratta di una delle oltre quaranta azioni previste nel progetto pilota per Cesi. Diversi gli interventi previsti su questo fronte con Slow Food nel partnership pubblico-privata: c’è anche un percorso tabellato e valorizzato, più iniziative didattiche rivolte alle scuole e di formazione per apprendisti/turisti e – si legge – un’idonea struttura «a piano terra in uno dei palazzi oggetto di rifunzionalizzazione« per una «oleoteca regionale» e «la collezione dei migliori oli extravergini dell’annata olearia con annessa zona di assaggio e degustazione a cura di esperti assaggiatori, denominata Oil bar». A chiudere il cerchio dei «corsi di formazione di vario livello sull’assaggio dell’olio Evo, rivolti ad appassionati, studenti, famiglie e bambini». La firma la mettono la dirigente al welfare Donatella Accardo, il collega ai lavori pubblici Piero Giorgini e la rappresentante legale dell’associazione, Monica Petronio.

AGOSTO 2022, IL DISCIPLINARE D’OBBLIGHI

Il quadro economico

Sono previsti 20 mila euro per l’esecuzione di lavori ed acquisto di beni/servizi, altrettanti per attrezzature/impianti e strumenti per l’adeguamento agli standard di sicurezza e fruibilità delle persone con disabilità e, infine, 40 mila per la realizzazione di attività, servizi culturali, sociali, ricreativi, eventi e manifestazioni. Il cosiddetto laboratorio di monitoraggio per la verifica dell’andamento dell’iter sarà formato da Marcella Contessa, Neida Finistauri, Antonella Lucioni, Federico Nannurelli, Maria Angela Cavallo e la stessa Petronio. Tra gli altri soggetti – ognuno di loro firma uno specifico patto di collaborazione – ci sono Alis, Instabike, Rifugio di Sant’Erasmo, la pro loco di Cesi, Gruppo vele Cesi e Club alpino italiano, sezione di Terni Stefano Zavka.